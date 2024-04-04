Президент скасував статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних, підписавши відповідний законопроєкт №10313. Тепер ВЛК поділятиме громадян лише на "придатних" та "непридатних" до служби.

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До коли потрібно пройти комісію

Вже 3 квітня опублікували підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Він набуває чинності через місяць після оприлюднення, а саме – 4 травня 2024 року.

Йдеться про те, що відтепер чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. Військово-лікарська комісія має визначити, до якої категорії належить людина, яку раніше визнали "обмежено придатною".

Згідно з оприлюдненими даними Міноборони, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу. Ті, хто були раніше визнані "обмежено придатними", зобов'язані повторно пройти ВЛК.

Наголошуємо, що це необхідно зробити протягом 9 місяців після набрання чинності вищезгаданого закону. Тобто ВЛК потрібно пройти до 4 лютого 2025 року.

Зокрема, після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.

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