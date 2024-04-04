Президент отменил статус "ограниченно годный" для военнообязанных, подписав соответствующий законопроект №10313. Теперь ВВК будет разделять граждан только на "годных" и "непригодных" к службе.

Смотрите также Новый закон, выезд студентов и никаких "ограниченно годных": какой будет мобилизация в апреле

До когда нужно пройти комиссию

Уже 3 апреля опубликовали подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Он вступает в силу через месяц после обнародования, а именно – 4 мая 2024 года.

Речь идет о том, что отныне мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр. Военно-врачебная комиссия должна определить, к какой категории относится человек, которого ранее признали "ограниченно годным".

Согласно обнародованным данным Минобороны, отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу. Те, кто были ранее признаны "ограниченно годными" обязаны повторно пройти ВВК.

Подчеркиваем, что не необходимо сделать в течение 9 месяцев после вступления в силу вышеупомянутого закона. То есть ВЛК нужно пройти до 4 февраля 2025 года.

В частности, после вступления закона в силу правительство имеет 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.

Зеленский подписал 3 новых закона по мобилизации: что известно