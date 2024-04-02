В частности, военнообязанных будут признавать только как "годных" или "непригодных" к службе в армии. Ведь теперь в Украине официально нет статуса "ограниченно годный".

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"Ограниченно годные" должны пройти повторный медосмотр

Согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который подписал президент Украины, устанавливается обязанность для граждан нашего государства, признанных ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр.

Это нужно для того, чтобы определить пригодность к военной службе. Это правило также касается тех граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными до вступления в силу закона.

В этом же законе прописаны нормы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Как рассказал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, этот законопроект был значительно доработан в Верховной Раде.

Обратите внимание! Согласно части пятой статьи 94 Конституции Украины закон Украины вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не ранее дня его опубликования.

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