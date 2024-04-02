Сейчас украинская армия больше всего нуждается в пехоте. Об этом рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.
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Наиболее нужные специалисты – это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага,
– сказал он.
Генерал-майор пояснил, что профессиональная подготовка мобилизованного происходит с учетом специальности, которую он будет иметь в армии.
Николюк отметил, что базовая военная подготовка помогает человеку привыкнуть к нагрузкам в сопровождении инструкторов.
Чтобы за те несколько месяцев человек привык к нагрузкам, необходимо чтобы за ним кто-то смотрел, контролировал его. Есть соответствующие специалисты, мы снова проводим с ними сборы, мы их обучаем и учитываем это,
– добавил он.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех правок законопроекта о мобилизации 29 марта. Сейчас секретариат верстает таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности или технические ошибки. Уже на следующей неделе граждане смогут с ней ознакомиться.
- Известно, что предлагается уменьшить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Юноши смогут пройти обязательную военную подготовку с 2025 года. Они сами смогут выбрать время, когда его проходить.
- Зато срочной службы не будет. Вместо нее введут базовую военную службу, которая продлится 5 месяцев в мирное время и 3 месяца – в военное.
- Стоит отметить, что понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства. Эти люди, вероятно, будут проходить повторную военно-врачебную комиссию. Если будут годными, то пополнят вакантные места в боевых подразделениях и бригадах.