В то же время важно, что соответствующая инициатива, касающаяся мобилизационных процессов в Украине, предлагает признать такие возрастные рамки для мобилизации: от 25 до 60 лет. А введение базовой военной подготовки в высших учебных заведениях планируют уже с 2025 года.

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Что важно знать об инциативе с номером 10449

Изменения будут касаться не только потенциально мобилизованных, но и студентов. Они смогут получить базовые военные знания прямо во время учебы. Отдельные категории граждан будут освобождены от этого требования.

Законопроект также вводит понятие базовой военной службы, которая заменит срочную службу и продлится 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Это позволит гражданам лучше подготовиться к возможным вызовам.

Особенностью инициативы является то, что молодежь с 18 лет сможет самостоятельно выбирать время для прохождения базовой военной службы. Это даст больше гибкости в планировании личной жизни и карьеры.

Важным также является положение о том, что все граждане, достигшие 18 лет, получат отсрочку от мобилизации до момента достижения возраста, определенного для мобилизации. И это независимо от того, прошли ли они военную подготовку, или службу.



Что предусматривает законопроект о мобилизации и подготовке / Инфографика Минобороны Украины

Итак, главные изменения в мобилизационное законодательство из соответствующего законопроекта можно подытожить следующим образом:

возрастные рамки мобилизации – от 25 до 60 лет;

базовая военная подготовка – введение в высших учебных заведениях с 2025 года;

базовая военная служба – замена срочной службы, продолжительность 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

самостоятельный выбор времени службы – для граждан с 18 лет;

отсрочка от мобилизации – для всех граждан с 18 лет до достижения мобилизационного возраста.

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Добавим, что сейчас законопроект 10449 находится на стадии доработки после первого чтения. Нардепы голосуют за поправки, которые внесли в текст инициативы. Важно, что за основу этот проект закона приняли еще 6 февраля 2024 года.