Начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова, генерал “Марсель”, Сергей Мельник высказался о мобилизации в Украине. По его словам, она нужна для того, чтобы мы могли обеспечить воинские части определенными специалистами, ведь в армии должны быть и штурмовики, и люди, которые умеют минировать и разминировать, и снайперы, и водители, инженеры, и медики, то есть все категории.

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Нам нужно пополнять резервы

Мельник отметил, что должен прийти именно специалист на свое место. Генерал объяснил, что сейчас таких людей ищут в гражданской жизни, однако их должны также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист.

Практически так и есть. Извините, но страна-агрессор сегодня нас превышает по людям, видимо, в 10 или 15 раз, нам же как-то нужно пополнять свои резервы и давать им отпор. Поэтому это такая ситуация,

– сказал военный.

В то же время он считает, что мы должны изменить подход к кампании и на сегодня есть законопроект в Верховной Раде. По его словам, закон о мобилизации должен быть такой взвешенный, он должен учитывать все аспекты.

Генерал "Марсель" отметил, что нужно, чтобы человек пришел в армию и понимал, что он и его семья социально защищена.

Мы без мобилизации не обойдемся, это уже на века с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешенно,

– отметил Мельник.

Он также отметил, что под войны есть много непопулярных решений, которые нужно все равно внедрять.

Если мы проиграем, никого не будет, ни нашей семьи. Всех поставят на колени и расстреляют. Если выиграем - все. Поэтому нет другого варианта, но его и не будет. С таким врагом только два - или смерть, или победа,

– подчеркнул военный.

По словам генерала, мы должны меняться так же быстро как меняется война. В то же время он отметил, что закончиться война может только освобождением всех территорий.

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