Начальник Харківського гарнізону та Сил оборони Харкова, генерал "Марсель", Сергій Мельник висловився про мобілізацію в Україні. За його словами, вона потрібна для того, щоб ми могли забезпечити військові частини певними спеціалістами, адже у війську повинні бути і штурмовики, і люди, які вміють мінувати та розміновувати, і снайпери, і водії, інженери, і медики, тобто всі категорії.

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Нам потрібно поповнювати резерви

Мельник наголосив, що повинен прийти саме фахівець на своє місце. Генерал пояснив, що зараз таких людей шукають у цивільному житті, однак їх повинні також готувати, і по цих облікових військових спеціальностях повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст.

Практично так і є. Вибачте, але країна-агресор сьогодні нас перевищує по людях, мабуть, в 10 чи 15 разів, нам же якось потрібно поповнювати свої резерви і давати їм відсіч. Тому це така ситуація,

– сказав військовий.

Водночас він вважає, що ми повинні змінити підхід до кампанії і станом на сьогодні є законопроєкт у Верховній Раді. За його словами, закон про мобілізацію має бути такий виважений, він повинен враховувати всі аспекти.

Генерал "Марсель" наголосив, що потрібно, щоб людина прийшла в армію і розуміла, що вона та її родина соціально захищена.

Ми без мобілізації не обійдемося, це вже на віка з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено,

– зауважив Мельник.

Він також зазначив, що під війни є багато непопулярних рішень, які потрібно все одно впроваджувати.

Якщо ми програємо, нікого не буде, ні нашої сім'ї. Всіх поставлять на коліна і розстріляють. Якщо виграємо — все. Тому немає іншого варіанту, але його і не буде. З таким ворогом тільки два — або смерть, або перемога,

– підкреслив військовий.

За словами генерала, ми повинні змінюватись так само швидко як змінюється війна. Водночас він наголосив, що закінчитись війна може тільки звільненням усіх територій.

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