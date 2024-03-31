В новом законопроекте не предусматривается уменьшение мобилизационного возраста до 18 лет. Обо всех особенностях законопроекта № 10449 и процесса мобилизации в апреле 2024 года читайте в материале 24 Канала.
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Какие изменения ждут граждан
По новому законопроекту, предлагается мобилизация граждан от 25 до 60 лет (сейчас этот возраст составляет 27 лет).
Также с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка. Она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.
Срочную службу планируют отменить, а вместо нее будет введена базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время, в военное – на 3 месяца.
Зеленский высказался о мобилизации с 18 лет
Президент Украины во время разговора со студентами Сумщины отметил, что на сегодня есть всеобщая мобилизация в Украине. По словам Владимира Зеленского, он знает, что сейчас распространяется новый нарратив, что будут "кого-то из 18-летних мобилизовать".
Однако Зеленский отметил, что эта информация не соответствует действительности. Он призвал не верить нарративам, а доверять только официальным данным и проверять информацию на официальных сайтах.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Комитет по вопросам обороны Верховной Рады завершил рассмотрение более 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Уже через две недели документ могут вынести на голосование во втором чтении.
- Некоторые вопросы пришлось пропустить, в частности: отсрочка от мобилизации в целом, а также для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, и еще стимулирование к призыву на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.
- Недавно профильный комитет отклонил правки о возможности бронирования граждан учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги, поскольку такие предложения нарушают принцип равенства граждан. В то же время в Офисе Президента считают, что нужно ввести экономическое бронирование, учитывая реальную заработную плату.