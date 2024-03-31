В новом законопроекте не предусматривается уменьшение мобилизационного возраста до 18 лет. Обо всех особенностях законопроекта № 10449 и процесса мобилизации в апреле 2024 года читайте в материале 24 Канала.

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Какие изменения ждут граждан

По новому законопроекту, предлагается мобилизация граждан от 25 до 60 лет (сейчас этот возраст составляет 27 лет).

Также с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка. Она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.

Обратите внимание! Граждане 18 – 24 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.

Срочную службу планируют отменить, а вместо нее будет введена базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время, в военное – на 3 месяца.

Зеленский высказался о мобилизации с 18 лет

Президент Украины во время разговора со студентами Сумщины отметил, что на сегодня есть всеобщая мобилизация в Украине. По словам Владимира Зеленского, он знает, что сейчас распространяется новый нарратив, что будут "кого-то из 18-летних мобилизовать".

Однако Зеленский отметил, что эта информация не соответствует действительности. Он призвал не верить нарративам, а доверять только официальным данным и проверять информацию на официальных сайтах.

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