Уже сейчас необходимо провести мобилизацию прежде всего для замены и пополнения бригад, которые воюют уже 2 года на поле боя. Об этом рассказал 24 Каналу офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец, отметив, что людей на фронте всегда не хватает – это аксиома.

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Чтобы отдохнули воины, которые давно воюют

Проведение новой мобилизации – чрезвычайно актуальный вопрос. Прежде всего для замены и пополнения личного состава тех подразделений, которые находятся на фронте,

– отметил Тарас Березовец.

За два года полномасштабной войны многие военные или небольшое время были на ротации или в отпуске, или совсем не были ни там, ни там. Воевать беспрестанно не может себе позволить даже физически-здоровый человек.

Поэтому замена боевых подразделений является приоритетной задачей. Ее должны выполнить структуры Министерства обороны и ТЦК. Вопрос также касается военных администраций и вообще народа.

Лучше воевать в своей армии

Березовец отметил, что на собрании собора РПЦ объявили территорию Украины российской и то, что она должна быть оккупирована войсками России. После этого общество должно понять, что конечная цель противника – окончательное уничтожение не только Украины, а и ее истории, национальной идентичности, языка и культуры.

Поэтому каждый должен задать себе вопрос: "Согласен ли я с тем, что Россия хочет реализовать свой план – полностью уничтожить Украину как государство?". Потому что россияне пришли не за отдельными регионами, а за каждым украинцем.

Если украинцы не хотят быть мобилизованными в свою армию, то посмотрите на пример оккупированных территорий, где никто не ставит вопрос, а их насильно мобилизуют в российскую армию, а потом бросают на штурм подразделений ВСУ,

– отметил офицер ВСУ.

И добавил, что лучше воевать в своей армии, чем во вражеской, где вас уничтожат и не оставят ни одного шанса. А в лучшем случае – удастся вернуться в гробу или инвалидом.

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