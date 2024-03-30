Основанием для мобилизации в апреле 2024 года остается повестка. После ее вручения военнообязанному необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.

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Стоит отметить, что повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

Какие существуют виды повесток

Существует четыре основных вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового Закона, срочную службу отменят).

Кто может вручать повестки

Полномочия вручать повестки военнообязанным украинцам имеют не только представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое право также имеют:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестки

Во время мобилизации есть несколько категорий людей, которые не могут вручить повестку военнообязанным. Среди них в частности:

полицейские;

военнослужащие (в том числе представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

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