Основанием для мобилизации в апреле 2024 года остается повестка. После ее вручения военнообязанному необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.
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Стоит отметить, что повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.
Какие существуют виды повесток
Существует четыре основных вида повесток:
- для уточнения данных;
- на прохождение ВВК;
- мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
- для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового Закона, срочную службу отменят).
Кто может вручать повестки
Полномочия вручать повестки военнообязанным украинцам имеют не только представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое право также имеют:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).
Кто не имеет права вручать повестки
Во время мобилизации есть несколько категорий людей, которые не могут вручить повестку военнообязанным. Среди них в частности:
- полицейские;
- военнослужащие (в том числе представители ТрО);
- должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно
- Комитет по вопросам обороны проработал правки их было более 4 тысяч к новому законопроекту. Депутаты еще планируют вернуться к некоторым вопросам, когда подготовят финальную концепцию закона. В частности говорится об отсрочке, ограничения за неявку в ТЦК и стимулировании к призыву.
- В документе предусмотрели ряд изменений. Например, уменьшается возраст для мобилизации с 27 до 25. Кроме этого, вводится обязательная военная подготовка для 18-летних юношей. Они сами смогут выбрать время, когда его проходить. Это станет заменой срочной службы.
- Изменения будут касаться ограниченно годных. Эти люди пройдут повторную врачебную комиссию. Там четко установят, или они являются пригодными и могут вернуться в боевые подразделения, или непригодными и будут уволены. Формулировку "ограниченно годный" отменят.