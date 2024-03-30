Уже зараз необхідно провести мобілізацію насамперед для заміни та поповнення бригад, які воюють вже 2 роки на полі бою. Про це розповів 24 Каналу офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець, зауваживши, що людей на фронті завжди не вистачає – це аксіома.

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Щоб відпочили воїни, які давно воюють

Проведення нової мобілізації – надзвичайно нагальне питання. Насамперед для заміни та поповнення особового складу тих підрозділів, які знаходяться на фронті,

– наголосив Тарас Березовець.

За два роки повномасштабної війни багато військових або невеликий час були на ротації чи у відпустці, або зовсім не були ні там, ні там. Воювати безперестанку не може собі дозволити навіть фізично-здорова людина.

Тому заміна бойових підрозділів є пріоритетним завданням. Його мають виконати структури Міністерства оборони та ТЦК. Питання також стосується військових адміністрацій та загалом народу.

Краще воювати у своїй армії

Березовець зазначив, що на зібранні собору РПЦ оголосили територію України російською і те, що вона повинна бути окупована військами Росії. Після цього суспільство має зрозуміти, що кінцева мета противника – остаточне знищення не тільки України, а і її історії, національної ідентичності, мови та культури.

Тому кожний має поставити собі питання: "Чи погоджуюся я з тим, що Росія хоче реалізувати свій план – повністю знищити Україну як державу?". Тому що росіяни прийшли не за окремими регіонами, а за кожним українцем.

Якщо українці не хочуть бути мобілізованими до своєї армії, то подивіться на приклад окупованих територій, де ніхто не ставить питання, а їх насильно мобілізовують в російську армію, а потім кидають на штурм підрозділів ЗСУ,

– зазначив офіцер ЗСУ.

І додав, що краще воювати у своїй армії, ніж у ворожій, де вас знищать та не залишать жодного шансу. А у кращому випадку – вдасться повернутися у труні або інвалідом.

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