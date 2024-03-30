Були й такі пропозиції, подані народними депутатами, які просто вразили Комітет з нацбезпеки. Про всі найабсурдніші правки розповів 24 Каналу Федір Веніславський.

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Однакові правки

Веніславський розповів, що деякі нардепи, які ходили на засідання Комітету з нацбезпеки й потім широко про це розповідали у своїх соцмережах, підряд реєстрували по п'ять однакових правок на різних сторінках законодавчих пропозицій. Попри це, секретаріат повинен був їх чітко врахувати.

Це очевидне зловживання правом на законодавчу ініціативу, спрямоване на затягування процесу,

– наголосив Федір Веніславський.

Відстрочка для депутатів

Наступною абсурдною пропозицією було надати право на відстрочку для усіх депутатів районних та міських рад. Причому, вони виконують свої повноваження фактично без залишення основного місця роботи.

Це така додаткова робота, додаткове навантаження. Тому, звичайно, ми на це не пішли й мінімізували ці питання,

– зазначив член Комітету з нацбезпеки.

Подарунок ухилянтам

Також багато нардепів намагалися подати пропозиції, які розширюють можливості для уникнення від мобілізації, приміром:

розширити перелік категорій, які мають право на відстрочку;

розширити перелік категорій, які мають бути заброньовані.

Інколи законодавчі пропозиції доходили до парадоксального сценарію. Ми з колегами говорили, що якщо їх враховувати, то закон перетворюється не на закон про мобілізацію, а на закон про сприяння можливості ухилення від призову для тих, хто не хоче служити,

– наголосив народний депутат.

Часто нардепи думають про майбутні вибори та намагаються сподобатися виборцям свого округу, подаючи безглузді правки. Водночас забувають, що інтереси збереження територіальної цілісності та державного суверенітету мають стояти на першому місці.

З огляду на це, у Комітеті з нацбезпеки знайшли золоту середину для законопроєкту про мобілізацію. З одного боку, максимально будуть враховані права людей, які цього потребують, та мінімізовані можливості для ухилянтів. З іншого – буде забезпечена спроможність України протистояти країні-терористці Росії.

Що відомо про удосконалений законопроєкт про мобілізацію