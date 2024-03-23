Про це розповів народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону в суботу, 23 березня, інформує 24 Канал.

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Що сказав Веніславський

Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах,

– зазначив сказав народний обранець Федір Веніславський.

До слова, Верховна Рада 21 березня ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист (№ 10313). Він, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом 9 місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними".

Поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

Крім цього, законопроєкт також закріплює, що в разі загибелі військовослужбовця його сім'я отримає грошову виплату в 15 мільйонів гривень.

Що говорили про повторне проходження ВЛК для "обмежено придатних" в Міноборони