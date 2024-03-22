За словами юристки, чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати до ТЦК інформацію про зміну сімейного стану протягом семи днів після реєстрації шлюбу.

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Вона наголосила, що військовозобов'язаний чоловік, який вирішив одружитися, має надати під час подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу певну інформацію, зокрема й про військову службу.

Людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості про ставлення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи,

– розповіла Діана Тернова.

Водночас юристка підкреслила, що це зовсім не означає, що військовозобов'язаного одразу мобілізують.

Чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати інформацію про зміну персональних даних протягом семи днів після настання змін до того ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку.

Яка ситуація з відстрочками

Щодо можливості відстрочки від служби, якщо дружина військовозобов'язаного має І або ІІ групу інвалідності, юристка вказала, що слід бути готовим до відмови. Йдеться про випадки, коли людина з інвалідністю має інших працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані її утримувати.

Наприклад, один із варіантів, коли можуть відмовити чоловікові, в якого дружина з інвалідністю, це коли в них є повнолітні діти,

– додала юристка.

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