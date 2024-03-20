Він зазначив, що Україна провела оцінку цього питання. Вона показала, що така кількість військових наразі не потрібна.

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Шмигаль про мобілізацію

Як зазначив Денис Шмигаль, наразі немає потреби у мобілізації 500 тисяч громадян. За його словами, оцінка показала, що такі масштаби призову не потрібні. Ця оцінка враховує також ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.

Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії,

– додав Шмигаль.

Також прем'єр прокоментував питання фінансування з боку США. Він зазначив, що уряд веде "активний діалог" з членами Конгресу від обох партій. Політик дав зрозуміти, що очікує позитивних новин "цього місяця або максимум наступного місяця".

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