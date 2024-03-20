Він зазначив, що Україна провела оцінку цього питання. Вона показала, що така кількість військових наразі не потрібна.
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Шмигаль про мобілізацію
Як зазначив Денис Шмигаль, наразі немає потреби у мобілізації 500 тисяч громадян. За його словами, оцінка показала, що такі масштаби призову не потрібні. Ця оцінка враховує також ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.
Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії,
– додав Шмигаль.
Також прем'єр прокоментував питання фінансування з боку США. Він зазначив, що уряд веде "активний діалог" з членами Конгресу від обох партій. Політик дав зрозуміти, що очікує позитивних новин "цього місяця або максимум наступного місяця".
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Комітет національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ряд важливих правок до законопроєкту. Наприклад, електронний кабінет впроваджується як право, а не обов'язок. Окрім цього, Комітет відхилив норму про електронні повістки.
- Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський розповів про шанси ухвалення норми про економічне бронювання. Він дуже сумнівається, що ця норма набере необхідну кількість голосів. Нагадаємо, що в Офісі президента вважають, що встановити порог для економічного бронювання слід у розмірі 30 – 35 тисяч гривень на місяць.
- Водночас 18 березня Роман Лозинський розповів, що до правок про штрафи й покарання для ухилянтів від мобілізації Комітет досі не дійшов. Він зазначив, що зараз не налагоджена робота з правоохоронним комітетом. За його словами, до фінального результату ще далеко.