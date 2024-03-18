Так, на початку лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт під номером 10449. До другого читання народні обранці подали понад 4000 тисяч правок. Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський в ефірі телемарафону розповів про шанси ухвалення норми щодо економічного бронювання, передає 24 Канал.

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Бронь для тих, хто багато заробляє

За словами Лозинського, представники монобільшості у парламенті хочуть, аби в законопроєкті прописали "фінансовий ценз". Втім, чиновник дуже сумнівається, що ця норма набере потрібну кількість голосів, а саме підтримку 226 нардепів.

Нагадаємо, що українська влада розглядає можливість бронювання від призову чоловіків призовного віку, які отримують високу заробітну плату і відповідно сплачують до державного бюджету великий податок.

Так, в Офісі президента вважають, що встановити порог для економічного бронювання слід у розмірі 30 – 35 тисяч гривень на місяць. Окрема група депутатів пропонує запровадити податок на кшталт військового збору. Наприклад, якщо роботодавець хоче забронювати працівника, то кожен місяць він має сплачувати за нього 20 тисяч гривень.

Пропозицію на економічне бронювання підтримують і у Кабміні. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.

Уникнути призову зможуть працівники підприємств, які:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

Крім того, у Кабміні зазначали, що розглядають можливість бронювання осіб, які сплачують 6000 – 7000 гривень податків на місяць.

Довідка: У "Слузі народу" розповіли, які основні правки пропонували у Раді. Серед них – збільшення терміну бронювання працівників від 6 до 12 місяців, дозвіл громадянам фіксувати на відео дії ТЦК, легітимізація мобілізації засуджених, звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.