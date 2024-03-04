Зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії. Про це під час пресконференції повідомив Шмигаль, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація по-новому: у Раді сказали, кому з військовозобов'язаних треба повторно пройти ВЛК

Що розповів прем'єр

Денис Шмигаль розповів, що наразі уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. За його словами, потрібно враховувати той факт, щоб насамперед були заброньовані люди, які працюють на критичних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність країни.

Додатково розглядаються аспекти сплати податків та рівня офіційних зарплат, які для бронювання повинні відповідати середньому або перевищувати його.

Він аргументував необхідність змін у системі бронювання, пояснюючи, що держава повністю залежить від власних фінансових ресурсів для фінансування потреб армії.

Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті,

– сказав Шмигаль.

Бронювання від мобілізації: що відомо