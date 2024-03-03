Зауважимо, що документ пропонує ліквідувати термін "обмежено придатний". Тепер усі чоловіки призовного віку визнаватимуться ВЛК або придатними або непридатними до військової служби.

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Перевірку пройдуть три категорії: хто саме

За словами нардепа, члена Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Федіра Веніславського, військовозобов'язані чоловіки, які отримали інвалідність другої та третьої групи після початку повномасштабної війни, будуть змушені пройти переогляд, аби підтвердити свій стан здоров'я. Також це стосується чоловіків призовного віку, які отримали статус "обмежено придатних".

Осіб, які мають інвалідність першої групи, повторно не перевірятимуть.

Веніславський пояснив необхідність переогляду. За його словами, після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла. У такий спосіб хочуть вирахувати, хто справді має захворювання, а хто намагається ухилитися від призову.

Нагадаємо, що норма про повторний переогляд вище перерахованих трьох категорій чоловіків призовного віку прописана у новому законопроєкті, який 7 лютого Рада прийняла за основу.

Коли законопроєкт розглянуть у другому читанні