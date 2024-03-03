Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський зазначив, що далі поетапно обговорюватимуть усі правки до документа. Саме від цього залежить термін внесення готового законопроєкту про мобілізацію на голосування в Раду в другому читанні.

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Веніславський розповів про роботу над законопроєктом

Нардеп зазначив, що наразі комітет пройшов усі 16 блоків ключових правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, члени комітету працювали чотири дні й вже фіналізували та розглянули перехідні та прикінцеві положення законопроєкту.

Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули й підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю з законодавчими пропозиціями, які були об'єднані в ці 16 блоків. Тоді ми зможемо значно швидше відхилити чи схвалити ті, чи інші поправки,

– зазначив Веніславський.

Він також наголосив, що якщо говорити про терміни, то орієнтовно 4 березня, секретаріат комітету має підготувати порівняльну таблицю цього законопроєкту. І далі, починаючи з 5 – 6 березня, за словами Веніславського, члени комітету зможуть приступити до постатейного обговорення, врахування або відхилення законодавчих поправок за участі нардепів, які подавали ці правки.

Нардеп зазначив, коли готовий документ може піти до Ради

Веніславський підкреслив, що за оптимістичного сценарію комітет до 10 – 15 березня зможе закінчити з поправками до цього проєкту закону.

"Песимістично – до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати й направити законопроєкт на друге читання до Ради", – зауважив член комітету.

Однак він наголосив, що як за оптимістичного, так і за песимістичного сценарію до кінця березня є всі шанси проголосувати в другому читанні за законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі Верховної Ради.

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