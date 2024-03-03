Чи буде в аспірантів право на відстрочку від мобілізації, відповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

До речі 4 тисячі правок до закону про мобілізацію: Веніславський сказав, до яких моментів є питання

Відстрочка для аспірантів: буде чи ні

Нардеп зазначив, що це друга з тих норм законопроєкту, щодо якої надійшло найбільше поправок. На першому місці – норми про відстрочку для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Веніславський додав, що до нього та його колег надходили численні звернення з цього питання. Запевнив, що, безумовно, не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, що кошти державного бюджету.

Це є неконституційно, воно порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ. Усі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання,

– підкреслив нардеп.

Додав, що далі Міністерство освіти буде розробляти механізми, зокрема, шляхом запровадження відповідних іспитів, аби особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали цим правом при вступі до аспірантури. Незалежно від того, за кошти фізичних осіб чи держбюджету.

Коли буде голосування в Раді