Будет ли у аспирантов право на отсрочку от мобилизации, ответил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Отсрочка для аспиратнтов: будет или нет

Нардеп отметил, что это вторая из тех норм законопроекта, по которой поступило больше всего поправок. На первом месте – нормы об отсрочке для лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Вениславский добавил, что к нему и его коллегам поступали многочисленные обращения по этому вопросу. Заверил, что, безусловно, не может быть разделения на граждан, которые учатся в аспирантуре за средства физических лиц, и на тех, что средства государственного бюджета.

Это неконституционно, оно нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение. Все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения,

– подчеркнул нардеп.

Добавил, что дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в частности, путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, которые не имеют реального намерения получать научную степень, заниматься наукой и не имеют соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру. Независимо от того, за средства физических лиц или госбюджета.

Когда будет голосование в Раде