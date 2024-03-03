Будет ли у аспирантов право на отсрочку от мобилизации, ответил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Кстати 4 тысячи поправок к закону о мобилизации: Вениславский сказал, к каким моментам есть вопросы
Отсрочка для аспиратнтов: будет или нет
Нардеп отметил, что это вторая из тех норм законопроекта, по которой поступило больше всего поправок. На первом месте – нормы об отсрочке для лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.
Вениславский добавил, что к нему и его коллегам поступали многочисленные обращения по этому вопросу. Заверил, что, безусловно, не может быть разделения на граждан, которые учатся в аспирантуре за средства физических лиц, и на тех, что средства государственного бюджета.
Это неконституционно, оно нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение. Все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения,
– подчеркнул нардеп.
Добавил, что дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в частности, путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, которые не имеют реального намерения получать научную степень, заниматься наукой и не имеют соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру. Независимо от того, за средства физических лиц или госбюджета.
Когда будет голосование в Раде
- В эфире 24 Канала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что с 5 марта Комитет может начать рассмотрение именно по поправкам.
- В сессионный зал законопроект выйдет на конец марта, если никакие графики не изменятся, отметил Роман Костенко.
- Заметим, что законопроект о мобилизации 10449 Рада приняла в первом чтении 7 февраля.