Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский отметил, что дальше поэтапно будут обсуждать все правки к документу. Именно от этого зависит срок внесения готового законопроекта о мобилизации на голосование в Раду во втором чтении.

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Вениславский рассказал о работе над законопроектом

Нардеп отметил, что сейчас комитет прошел все 16 блоков ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, члены комитета работали четыре дня и уже финализировали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта.

Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, какие были объединены в эти 16 блоков. Тогда мы сможем значительно быстрее отклонить или принять те, или иные поправки,

– отметил Вениславский.

Он также отметил, что если говорить о сроках, то ориентировочно 4 марта, секретариат комитета должен подготовить сравнительную таблицу этого законопроекта. И дальше, начиная с 5 – 6 марта, по словам Вениславского, члены комитета смогут приступить к постатейному обсуждению, учета или отклонения законодательных поправок с участием нардепов, которые подавали эти правки.

Нардеп отметил, когда готовый документ может пойти в Раду

Вениславский подчеркнул, что при оптимистическом сценарии комитет до 10 – 15 марта сможет закончить с поправками к этому проекту закона.

"Пессимистично – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду", – отметил член комитета.

Однако он отметил, что как при оптимистическом, так и при пессимистическом сценарии до конца марта есть все шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады.

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