Асоціація працівників України пояснила, що означає бронювання на час воєнного стану. Зазначимо, що 12 лютого Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – тобто до 14 травня.
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Що таке бронювання
Під час воєнного стану органи державної влади, а також банки та деякі підприємства повинні задовольняти потреби Збройних сил і населення. Працівники цих виробництв можуть бути заброньованими терміном на 6 місяців. Це дозволяє отримати відстрочку, тобто особу не можуть залучити до Збройних Сил.
Списки таких осіб складає Міністерство економіки за заявками профільних міністерств. Погоджує документ вже Міноборони. Мінінфраструктури ж бронює військовозобов’язаних водіїв та працівників залізничного транспорту.
Відстрочка підтверджується відповідним витягом з наказу, який розсилається на військкомати. Заброньовані особи підлягають спеціальному військовому обліку.
Мобілізація в Україні
- Законопроєкт про мобілізацію готують до другого читання. Загалом за весь час надіслано понад 4000 правок. Зокрема, депутати хочуть збільшити термін бронювання працівників з 6 до 12 місяців, а також ввести можливість автоматичного продовження "броні".
- Також нещодавно спростили правила бронювання працівників оборонних підприємств в Україні. Компанії, які працюють на армію, отримали два варіанти бронювання – від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно. Детальніше – читайте тут.
- Верховна Ради 23 лютого підтримала законопроєкт про негайну демобілізацію строковиків. Їм нададуть відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців. Наразі проєкт має підписати президент Зеленський.