Асоціація працівників України пояснила, що означає бронювання на час воєнного стану. Зазначимо, що 12 лютого Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – тобто до 14 травня.

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Що таке бронювання

Під час воєнного стану органи державної влади, а також банки та деякі підприємства повинні задовольняти потреби Збройних сил і населення. Працівники цих виробництв можуть бути заброньованими терміном на 6 місяців. Це дозволяє отримати відстрочку, тобто особу не можуть залучити до Збройних Сил.

Списки таких осіб складає Міністерство економіки за заявками профільних міністерств. Погоджує документ вже Міноборони. Мінінфраструктури ж бронює військовозобов’язаних водіїв та працівників залізничного транспорту.

Відстрочка підтверджується відповідним витягом з наказу, який розсилається на військкомати. Заброньовані особи підлягають спеціальному військовому обліку.

Мобілізація в Україні