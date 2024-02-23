Ассоциация работников Украины объяснила, что означает бронирование на время военного положения. Отметим, что 12 февраля Владимир Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней – то есть до 14 мая.
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Что такое бронирование
Во время военного положения органы государственной власти, а также банки и некоторые предприятия должны удовлетворять потребности Вооруженных сил и населения. Работники этих производств могут быть забронированы сроком на 6 месяцев. Это позволяет получить отсрочку, то есть лицо не могут привлечь в Вооруженные Силы.
Списки таких лиц составляет Министерство экономики по заявкам профильных министерств. Согласовывает документ уже Минобороны. Мининфраструктуры же бронирует военнообязанных водителей и работников железнодорожного транспорта.
Отсрочка подтверждается соответствующей выпиской из приказа, который рассылается в военкоматы. Забронированные лица подлежат специальному воинскому учету.
Мобилизация в Украине
- Законопроект о мобилизации готовят ко второму чтению. Всего за все время прислано более 4000 правок. В частности, депутаты хотят увеличить срок бронирования работников с 6 до 12 месяцев, а также ввести возможность автоматического продления "брони".
- Также недавно упростили правила бронирования работников оборонных предприятий в Украине. Компании, которые работают на армию, получили два варианта бронирования – от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно. Подробнее – читайте здесь.
- Верховная Рада 23 февраля поддержала законопроект о немедленной демобилизации срочников. Им предоставят отсрочку от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев. Сейчас проект должен подписать президент Зеленский.