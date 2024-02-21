Оновлені критерії для бронювання людей, які залучені до оборонно-промислового комплексу опублікували на сайті міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, інформує 24 Канал. У відомстві наголошують, що не займаються безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначають критерії.
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Варіанти бронювання
Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.
Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності
Це підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.
Варіант 2. До 50% військовозобов’язаних працівників (включно)
Йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати 3 з 5 зазначених далі критеріїв.
"Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади", – наголошує відомство.
Алгоритм дій
Спочатку потрібно надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із документами на підтвердження відповідності критеріям.
За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.
Якщо компанія відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це є підставою для подальшого бронювання.
Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.