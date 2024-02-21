Оновлені критерії для бронювання людей, які залучені до оборонно-промислового комплексу опублікували на сайті міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, інформує 24 Канал. У відомстві наголошують, що не займаються безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначають критерії.

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Варіанти бронювання

Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності

Це підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії для бронювання: Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2. До 50% військовозобов’язаних працівників (включно)

Йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати 3 з 5 зазначених далі критеріїв.

Критерії для бронювання: Підприємство має виконувати контракт з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Підприємство включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Підприємство бере участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Підприємство виготовляє товари, виконує роботи і надає послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

"Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади", – наголошує відомство.

Алгоритм дій

Спочатку потрібно надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із документами на підтвердження відповідності критеріям.

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.

Якщо компанія відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.