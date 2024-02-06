Президент на Черкащині взяв участь в обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Відповідний захід присвятили питанням економічного розвитку регіону.

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Зеленський поспілкувався з представниками бізнесу

Для нас важливі всі бізнеси: кожен фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць. Кожна компанія, юридична особа, фізична особа сьогодні дуже важливі,

– наголосив Зеленський.

Він зробив акцент, що започатковано Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні" та створено Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Мета – координація зусиль між бізнесом, а також державою.

Президент України також зазначив, що невдовзі планують розробити новий справедливий механізм бронювання співробітників підприємств, котрі підлягають призову до війська. Глава держави наголосив, що потрібно вести відкритий діалог між державою та підприємцями щодо цього питання.

Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу,

– зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який відкрито працює та сплачує податки. Він зазначив, що попрохав економістів і правоохоронців розробити "особистий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Для президента важливо, щоб до такого бізнесу не було питань ані від податківців, ані від правоохоронців.

Володимир Зеленський додав, що відповідний захист має бути не лише для керівників і власників компаній, а й для їхніх співробітників.