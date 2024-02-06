Президент в Черкасской области принял участие в областном заседании Конгресса местных и региональных властей. Соответствующее мероприятие посвятили вопросам экономического развития региона.

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Зеленский пообщался с представителями бизнеса

Для нас важны все бизнесы: каждый фермер, каждый человек, даже тот, что дает 10, 20, 30 рабочих мест. Каждая компания, юридическое лицо, физическое лицо сегодня очень важны,

– подчеркнул Зеленский.

Он сделал акцент, что основано Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" и создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Цель – координация усилий между бизнесом, а также государством.

Президент Украины также отметил, что вскоре планируют разработать новый справедливый механизм бронирования сотрудников предприятий, которые подлежат призыву в армию. Глава государства подчеркнул, что нужно вести открытый диалог между государством и предпринимателями по этому вопросу.

Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство,

– отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, важно найти формат поддержки бизнеса, который открыто работает и платит налоги. Он отметил, что попросил экономистов и правоохранителей разработать "личный подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Для президента важно, чтобы к такому бизнесу не было вопросов ни от налоговиков, ни от правоохранителей.

Владимир Зеленский добавил, что соответствующая защита должна быть не только для руководителей и владельцев компаний, но и для их сотрудников.