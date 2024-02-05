Глава государства в вечернем обращении отреагировал на отставку госпожи министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Соответствующее заявление она сама подала 5 февраля.

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Зеленский отметил шаги перезагрузки

Президент утром 5 февраля с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили усиление политики героев – политики ветеранов. Говорится о шагах, которые преодолеют имеющиеся проблемы в этой сфере, а также придадут уверенности украинцам. Говорится о шагах перезагрузки, которые будут не только в этом направлении.

При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит,

– отметил он.

Визиты Зеленского

Как отметил глава государства, этот день он провел за работой в Днепропетровской области, Кропивницком и Кировоградской области, а также в Черкасской области. Среди главных вопросов было укрепление РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы, усиление ПВО. Он отметил, что по этому поводу есть несколько важных поручений.

В Днепре он посетил лицей "Синергия". В Кропивницком провел совещание по безопасности.

Я благодарен всем в Кропивницком и области, кто обеспечивает помощь в строительстве фортификаций в прифронтовых областях, в частности Запорожье. Обсудили и экономику: государство должно поддержать восстановление украинских производств,

– отметил президент.

В Черкассах он принял участие в региональном заседании Конгресса местных и региональных советов. Среди главных вопросов – работа и развитие в регионе.

Глава государства отметил, что работает морских коридор, и что морем уже экспортировали более 12 миллионов тонн грузов. Он добавил, что удалось обеспечить защиту энергетике. Поэтому, в этом году отопительный сезон "проходим значительно стабильнее, чем было в прошлом году".

По словам президента, есть договоренности с партнерами по долговременной поддержке Украины. Говорится о финансовых программах, которые добавляют уверенности нашему государству.

Владимир Зеленский добавил, что 2023 год завершили с экономическим ростом в более 5%. Он отметил, что в 2024 году должны сохранить динамику. Поэтому, необходимы прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом. И что должна быть работа бизнеса в чистом, легальном поле – "в белую" и для сохранения и создания как можно большего количества рабочих мест.

Президент подчеркнул, что устойчивость экономики нашего государства, социальная устойчивость Украины – элементы государственной устойчивости в войне, развязанной Россией.

Я благодарен всем, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять. Я благодарен каждому предпринимателю, каждому разработчику, всем нашим людям, которые создали Украине, в частности, новую отрасль – отрасль дронов, и кто создает новую мощную украинскую РЭБ, всем нашим айтишникам, которые стали оборонцами. Правительство поддержит эту работу по максимуму. Я благодарю всех, кто бьется ради нашего государства и людей!

– отметил он.

Мы же напоследок напомним, что каждый может ускорить победу нашего государства в войне, развязанной Россией против Украины. Для этого продолжайте делать посильные донаты на наших защитников. Помните, что каждая гривна важна!