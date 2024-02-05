Украину ждут кадровые изменения в правительстве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Лапутину просили "уйти" еще раньше

5 февраля стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об освобождении от Лапутиной Юлии Анатольевны. Чиновница сообщила о желании уйти в отставку с должности Министра по делам ветеранов.

Заявление госпожи Лапутиной / Фото Движение "Честно"

Следует заметить, что осенью 2023 года общественный совет при Минветеранов публично попросил министра уйти с поста. Также она обращалась к правительству страны и Президенту с просьбой уволить Лапутину. Общественный совет подчеркнул, что ее деятельность неэффективна. Чиновницу раскритиковали из-за отсутствия сформированной государственной политики ветеранов.

В чем именно упрекали Лапутину

Нехватка новых законопроектов, утвержденных правительством стратегий и концепций, или хоть "чего-то, что помогает ветеранам";

Упадок Минветеранов как институции – частые кадровые изменения и изменения структуры министерства, катастрофический отток кадров.

Отсутствие диалога с общественностью, непосещение важных мер и заседаний комитетов Рады и т.д.

Что известно о Лапутиной