Кто может получить компенсацию

Право на выплаты для приобретения жилья имеют участники АТО/ООС, а также участники боевых действий на территории других государств.

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В частности, среди них:

лица с инвалидностью в результате войны I и II группы;

ВПЛ, имеющие статус участников боевых действий, или лица с инвалидностью в результате войны III группы;

члены семьи погибшего или пропавшего без вести, умершего в результате АТО/ООС, мер обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

Как получить компенсацию на приобретение жилья

Прежде всего нужно стать на квартирный учет. Вот что для этого нужно:

справка о зарегистрированном месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ;

копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего;

справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;

копии паспорта или свидетельства рождения и идентификационного налогового номера всех членов семьи.

Далее следует подать документы в ЦПАУ или орган соцзащиты по месту пребывания на квартирном учете. Вот список документов:

заявление на назначение денежной компенсации;

копия паспорта заявителя;

копия удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника/защитницы;

копия справки о непосредственном участии личности в боевых действиях;

письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи;

копия решения о взятии на квартирный учет на себя и каждого члена семьи;

справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье;

справка ВПЛ за период с 2014 по 24 февраля 2022 года.

После этого следует дождаться решения комиссии о назначении денежной компенсации. Следует также открыть социальный счет в "Ощадбанке" и подать копию договора банка в местный орган соцзащиты. Уже после этого должны поступить денежные средства.

Важно ! Жилье следует приобрести в течение 6 месяцев после прекращения военного положения.

Как приобрести жилье

Для покупки жилья нужно выбрать его, заключить договор о купле-продаже с продавцом и предоставить копию договора в орган соцзащиты.

После этого получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу и подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк".

Оформить право собственности на жилье нужно в течение 30 дней.