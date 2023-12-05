Хто може отримати компенсації
Право на виплати для придбання житла мають особи учасники АТО/ООС, а також учасники бойових дій на території інших держав.
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Зокрема, серед них:
- особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи;
- ВПО, які є мають статус учасників бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;
- члени сімʼї особи, яка загинула або зникла безвісти, померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав.
Як отримати компенсацію на придбання житла
Передусім, треба стати на квартирний облік. Ось, що для цього потрібно:
- довідка про зареєстроване місце проживання на заявника та кожного члена сімʼї або довідку ВПО;
- копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сімʼї загиблого;
- довідка про те, чи перебувають члени сімʼї на квартирному обліку за місцем роботи;
- копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номеру всіх членів сімʼї.
Далі слід подати документи до ЦНАПу або ж органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. Ось список документів:
- заява на призначення грошової компенсації;
- копія паспорта заявника;
- копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сімʼї загиблого захисника/захисниці;
- копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
- письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сімʼї;
- копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;
- довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
- довідка ВПО за період з 2014 по 24 лютого 2022.
Після цього потрібно дочекатися рішення комісії про призначення грошової компенсації. Слід також відкрити соціальний рахунок в “Ощадбанку” і подати копію договору банку до місцевого органу соцзахисту. Вже після цього мають надійти кошти.
Як придбати житло
Для купівлі житла потрібно його обрати житло, укласти договір про купівлю-продаж із продавцем та надати копію договору до органу соцзахисту.
Після цього — отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю й подати згоду та відповідну заяву до “Ощадбанку”.
Оформити право власності на житло треба упродовж 30 днів.