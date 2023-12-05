На що вплине збільшений прожитковий мінімум

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на 1 особу складатиме 2 920 гривень. Цей же показник для осіб, які втратили працездатність становитиме 2 361 гривні.

Читайте також Курси долара та євро суттєво подешевшали: як змінилася вартість

Відповідно, до цього підвищення, пов'язані з прожитковим мінімумом соцвиплати у 2024 році будуть такі:

мінімальна пенсія замість 2 093 гривень стане 2 361 гривні;

максимальні пенсійні виплати збільшаться з 20 930 до 23 610 гривень;

компенсація за понаднормовий стаж зросте з 20,9 до 23,6 гривні (йдеться про суму за кожен додатковий рік).

Також у розрахунку бюджету на наступний рік повідомляється про зростання середньої пенсії. Зараз вона складає – 5 350 гривень. Однак у наступному році середня пенсія має збільшитись до 6 000 гривень.

З початку 2024 року зростуть пенсійні виплати лише у тих громадян, хто отримує встановлений мінімум. Основна індексація пенсій відбуватиметься з 1 березня. На вчасність проведення перерахунку найбільше впливатимуть події на фронті та успішність атак росіян на критичну інфраструктуру України.