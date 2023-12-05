Курс валют у банках

Станом на ранок 5 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,9 гривні (+5 копійок проти 4 грудня), а продаж – 37,4 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривню (-10 копійок), а продаж – в середньому за 40,75 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,93 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,32 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продаж – (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,9 гривні (-38 копійок), а продаж – 40,73 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (без змін), а продаж – 37,4 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,45 гривні (-10 копійок), а продають за 40,67 гривні (-8 копійок).

Яким буде курс в грудні

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповідає, що НБУ дозволив українським банкам з 1 грудня продавати долари та євро готівкою без обмеженої суми.

Відтак попри очікування щодо помірного зростання курсу у період виплат, гривня у готівковому сегменті валютного ринку в останні дні минулого тижня зміцнилася до 37,35 – 37,45 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Загальним трендом у наступні кілька днів й тижнів буде поступове наближення готівкового та безготівкового курсів. Варто зауважити, що цей процес не буде миттєвим. Однак, це імовірно за умови, що котирування на міжбанку обмежено коливатимуться в поточному діапазоні.

За прогнозами Золотько, цього тижня долар у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривні.

Зверніть увагу! Вартість доларів на готівковому ринку може наблизитися до психологічної позначки 37 гривень за долар ще до кінця цього місяця.

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