Курс валют у банках

Станом на ранок 4 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,85 гривні (-35 копійок проти 1 грудня), а продаж – 37,45 гривні (-22 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,1 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 40,9 гривні (-12 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,93 гривні (-16 копійок), а продаж – 37,39 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,35 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,89 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,4 гривні (-11 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-11 копійок). Євро купують за 40,55 гривні (-18 копійок), а продають за 40,75 гривні (-20 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на валютному ринку протягом грудня не варто очікувати значних змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За всіма ознаками з 4 по 10 грудня загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться: на міжбанку поточні коливання, як і протягом останніх кількох тижнів, будуть в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу збережеться на мінімальному рівні – до 0,1 гривні.

За словами Лєсового, на готівковому ринку очікується, що поточні (щоденні) курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу, перебуватиме в межах 0,3 – 0,5 гривні. І загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро.

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