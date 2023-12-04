Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,85 гривны (-35 копеек против 1 декабря), а продажа – 37,45 гривны (-22 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,1 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 40,9 гривны (-12 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,93 гривны (-16 копеек), а продажа – 37,39 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,35 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,89 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,4 гривны (-11 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-11 копеек). Евро покупают за 40,55 гривны (-18 копеек), а продают за 40,75 гривны (-20 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке в течение декабря не следует ожидать значительных изменений.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка По всем признакам с 4 по 10 декабря общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: на межбанке текущие колебания, как и в последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривны.

По словам Лесового, на наличном рынке ожидается, что текущие (ежедневные) курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, будет находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривны. И общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро.

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