Что будет происходить на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке в течение декабря не следует ожидать значительных изменений, сообщает 24 Канал. Курс хоть и будет колебаться, но это не отразится на общей ситуации.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По всем признакам с 4 по 10 декабря общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: на межбанке текущие колебания, как и за последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном. уровни – до 0,1 гривен.

По мнению Лесового, в наличном секторе ситуация будет зеркальна безналичному. Благодаря контролю НБУ, значительных колебаний не происходит даже после перехода в режим управляемой гибкости.

На наличном рынке ожидается, что текущие (ежедневные) курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, будет находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривен. И общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,

– считает Лесовой

Банкир вытделил 3 основных фактора, которые будут формировать валютный рынок в декабре:

спрос украинцев;

наличие валютных запасов и их количество;

объем валютных интервенций от НБУ

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