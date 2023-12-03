Що відбуватиметься на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку протягом грудня не варто очікувати значних змін, повідомляє 24 Канал. Курс хоч і буде коливатися, але це не вплине на загальну ситуацію.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За всіма ознаками з 4 по 10 грудня загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться: на міжбанку поточні коливання, як і протягом останніх кількох тижнів будуть в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу збережеться на мінімальному рівні – до 0,1 гривень.

На думку Лєсового, у готівковому секторі ситуація буде дзеркальна до безготівкового. Завдяки контролю НБУ, значних коливань не відбувається, навіть після переходу до режиму керованої гнучкості.

На готівковому ринку очікується, що поточні (щоденні) курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу перебуватиме в межах 0,3 – 0,5 гривень. І загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро,

– вважає Лєсовий

Банкір відокремив 3 основні фактори, які формуватимуть валютний ринок у грудні:

попит українців;

наявність валютних запасів та їхня кількість;

обсяг валютних інтервенцій від НБУ.

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