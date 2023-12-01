Курс валют у банках

Станом на ранок 1 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,2 гривні (без змін проти 30 листопада), а продаж – 37,67 гривні (-3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,5 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,02 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-19 копійок), а продаж – 37,54 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,41 гривні (-23 копійки), а продаж – 40,91 гривні (-24 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,51 гривні (-4 копійки).

(-7 копійок), а продаж – (-4 копійки). Євро купують за 40,73 гривні (-12 копійок), а продають за 40,95 гривні (-5 копійок).

Долар на початку грудня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, обсяги валютних "вливань" у листопаді на міжбанк залежали переважно від динаміки попиту, саме тому майже щодня на ринку спостерігалася різновекторна поведінка курсів. Втім за словами експерта, курсові коливання не призвели до різких злетів чи падінь.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме переважно від 3 факторів. Це співвідношення попиту та пропозиції, тактичних дій НБУ на міжбанку, які полягатимуть в частоті та обсягах валютних інтервенцій та стратегічних "запасів" валюти регулятора, від яких залежатиме потенціал можливих інтервенцій в необхідному обсязі.

На готівковому ринку очікується, що загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.

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