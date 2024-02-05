Україну очікують кадрові зміни в уряді. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Лапутіну просили "піти" ще раніше

5 лютого стало відомо, що до Верховної Ради надійшла заява про звільнення від Лапутіної Юлії Анатоліївни. Посадовиця повідомила про бажання піти у відставку з посади Міністра у справах ветеранів.

Заява пані Лапутіної / Фото Рух "Чесно"

Слід зауважити, що восени 2023 року громадська рада при Мінветеранів публічно попросила міністерку піти з посади. Також вона зверталася до уряду країни та Президента із проханням звільнити Лапутіну. Громадська рада наголосила, що її діяльність неефективна. Посадовицю розкритикували через відсутність сформованої державної політики ветеранів.

Що саме закидали Лапутіній:

Брак нових законопроєктів, затверджених урядом стратегій й концепцій, або хоч "чогось щось, що допомагає ветеранам".

Занепад Мінветеранів як інституції – часті кадрові зміни та зміни структури міністерства, катастрофічний відтік кадрів.

Відсутність діалогу з громадськістю, невідвідування важливих заходів і засідань комітетів Ради тощо.

Що відомо про Лапутіну