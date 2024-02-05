Україну очікують кадрові зміни в уряді. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Лапутіну просили "піти" ще раніше
5 лютого стало відомо, що до Верховної Ради надійшла заява про звільнення від Лапутіної Юлії Анатоліївни. Посадовиця повідомила про бажання піти у відставку з посади Міністра у справах ветеранів.
Заява пані Лапутіної / Фото Рух "Чесно"
Слід зауважити, що восени 2023 року громадська рада при Мінветеранів публічно попросила міністерку піти з посади. Також вона зверталася до уряду країни та Президента із проханням звільнити Лапутіну. Громадська рада наголосила, що її діяльність неефективна. Посадовицю розкритикували через відсутність сформованої державної політики ветеранів.
Що саме закидали Лапутіній:
- Брак нових законопроєктів, затверджених урядом стратегій й концепцій, або хоч "чогось щось, що допомагає ветеранам".
- Занепад Мінветеранів як інституції – часті кадрові зміни та зміни структури міністерства, катастрофічний відтік кадрів.
- Відсутність діалогу з громадськістю, невідвідування важливих заходів і засідань комітетів Ради тощо.
Що відомо про Лапутіну
- Народилась у 1967 році в Києві. Завершила Київський державний інститут фізкультури, здобула фах викладача-тренера, у 1996 році закінчила Академію Служби безпеки України за спеціальністю "правознавство".
- Кандидатка психологічних наук.
- У 1992-2020 роках служила в СБУ.
- У 2014-2020 роках як службовиця СБУ брала участь у виконанні завдань в зоні АТО/ООС.
- У вересні-грудні 2014 року була командиркою оперативної групи СБУ в АТО. Тоді у складі першої ротації опергрупи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі, коли місто вже перебувало в облозі.
- 25 березня 2020 року Лапутіна отримала військове звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
- У червні 2020 року увійшла до Консультативної ради з питань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
- Потім працювала генеральним директором Директорату комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за міністра Олексія Резнікова.
- З грудня 2022 року стала міністеркою у справах ветеранів.