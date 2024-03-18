Чоловік одним із перших прибув на місце ворожого удару для ліквідації його наслідків. Втім, вже за кілька хвилин країна – агресорка повторно вдарила по місту. Рятувальник отримав поранення, які були несумісні з життям.
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Врятувати не змогли
18 березня на Одещині відбулася церемонія прощання із співробітником ДСНС Денисом Колесніковим.
Рятувальника в останню путь провели його колеги. Також віддати шану Герою прийшли сотні людей: рідні, близькі, колеги, друзі, знайомі та усі небайдужі.
У ДСНС пригадуть той чорний день 15 березня і визнають, що неможливо передати словами, що довелося пережити надзвичайникам, які намагалися врятувати один одного.
Нам невимовно боляче. Це непоправна втрата. Частина нашої родини, частина нас,
– йдеться у повідомленні відомства.
Прощання із вогнеборцем Денисом Колесніковим / Фото ДСНС
Відомо, що Денису Колеснікову було усього 29 років. Чоловік працював водієм – вогнеборцем.
Церемонія прощання із рятувальником: відео ДСНС на Одещині
Ще одна непоправна втрата у лавах надзвичайників
Вже наступного дня після того, як російські війська вчинили жахливий злочин проти одеситів, стало відомо про ще одну жерту серед рятувальників. У лікарні від важких поранень помер 39-річний пожежник Віталій Алімов. Медики зробили усе можливе, аби врятувати Героя. Колеги по роботі кажуть, що у їхній пам'яті рятувальник залишиться "як гарний друг, чуйна та добра людина та професіонал своєї справи".
Удар по Одесі 15 березня: що відомо
- Близько 11 ранку на Одещині повідомили про ракетну небезпеку. Вже за кілька хвилин в обласному центрі пролунали вибухи.
- Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. Як потім зазначили у Силах оборони Півдня, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер", які запустив з окупованого Криму.
- Після першого удару по Одесі, на місце інциденту прибули надзвичайники та працівники екстренних служб. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки противник завдав нового удару по тому самому місцю. Внаслідок цього серед загиблих виявилися два рятувальника, фельдшер та поліцейські.
- Загалом того дня окупанти вбили 21 мирного жителя. Серед них – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев, 24-річний бойовий медик Андрій Ільюшин. Поранень зазнали понад 70 людей.
- Зеленський, коментуючи черговий злочин росіян, пообіцяв, що Сили оборони не забаряться із відповіддю.