Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси двічі. Після першого удару туди прибули медики та рятувальники і саме тоді ворог атакував вдруге.

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Йому було всього 29

У Державній службі надзвичайних ситуацій висловили біль від втрати 29-річного Дениса Колеснікова. Він був водієм-пожежником.

Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків,

– повідомили у ДСНС.

Вони висловили співчуття рідним та близьким чоловіка.

24 Канал приєднується до співчуттів.

Станом на 19:00 ДСНС повідомили про вже 20 загиблих.

Під час обстрілу Одеси загинули ексзаступник мера та командир батальйону "Цунамі"