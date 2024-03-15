Россия ударила по гражданской инфраструктуре Одессы дважды. После первого удара туда прибыли медики и спасатели, и именно тогда враг атаковал второй раз.
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Ему было всего 29
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций выразили скорбь в связи с потерей 29-летнего Дениса Колесникова. Он был водителем-пожарным.
Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, при исполнении служебных обязанностей,
– сообщили в ГСЧС.
Там выразили соболезнования родным и близким мужчины.
По состоянию на 19:00 ГСЧС сообщили уже о 20 погибших.
Во время обстрела Одессы погибли экс-заместитель мэра и командир батальона "Цунами"
- Во время атаки на Одессу 15 марта погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.
- О потере сообщили глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов на своих страницах в Facebook. Смерть Тетюхина подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- Депутат горсовета Андрей Вагапов добавил, что Тетюхин "выделялся из окружения искренностью".