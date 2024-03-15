Россия ударила по гражданской инфраструктуре Одессы дважды. После первого удара туда прибыли медики и спасатели, и именно тогда враг атаковал второй раз.

Смотрите также В результате обстрела Одессы пострадали электро- и газовые объекты: сколько людей без света

Ему было всего 29

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций выразили скорбь в связи с потерей 29-летнего Дениса Колесникова. Он был водителем-пожарным.

Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, при исполнении служебных обязанностей,

– сообщили в ГСЧС.

Там выразили соболезнования родным и близким мужчины.

24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

По состоянию на 19:00 ГСЧС сообщили уже о 20 погибших.

Во время обстрела Одессы погибли экс-заместитель мэра и командир батальона "Цунами"