За даними декларації за 2023 рік, Сергій Бабич заробив 1,8 мільйона гривень у Самбірському ТЦК та СП, а також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія, Ірина, працюючи у Самбірській лікарні, за той же період заробила менш як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце.

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Що відомо про ексначальника Самбірського районного ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало розслідування щодо ексначальника Самбірського районного ТЦК Сергія Бабича та його родини. Усе через придбання майна, що вказує на можливість незаконного збагачення.

Згідно з наявною інформацією з декларації, за останні роки сім'я Бабичів значно розширила свої майнові статки, зокрема, придбавши низку квартир у Львові та Києві, земельні ділянки, а також дорогі автомобілі. Саме до придбання квартир виникає найбільше питань.

Бабич та його дружина Ірина, яка працює у медичному закладі, придбали кілька квартир у різний період, і деякі з них за ціною, щозначно нижче ринкової. Наприклад, одна з квартир була придбана за мільйон гривень, що виглядає надзвичайно низько для ринкової вартості житла у відповідному регіоні.

Підозри стосуються також інших активів, серед яких автомобілі та нерухомість, які також видаються неспівмірними з офіційними доходами Бабича та його дружини.

Зверніть увагу! Частину майна, яке належить ексначальникові РТЦК та його дружині, придбав Іван Сімеон. Він є співвласником та керівником львівської фірми "Євробудкомплекс", яка займається торгівлею деревиною та будматеріалами, а також директором фірми “Зеніт Україна”, що виготовляє металеві вироби на Самбірщині. Ще два об’єкти нерухомості для Ірини Бабич придбав Михайло Качор, який займається виробництвом кормів для тварин на Самбірщині.

Який дохід у родини Бабичів

У 2023 році Сергій Бабич, працюючи в Самбірському РТЦК та СП, заробив 1,8 мільйона гривень. Це значно більше, ніж 636 тисяч гривень, які він заробив у 2022 році. Він також отримав 124 тисячі гривень пенсії та 4,4 мільйона гривень від продажу майна. Його дружина, Ірина Бабич, заробила 91 тисячу гривень, працюючи у лікарні, та отримала 1,8 мільйона гривень від продажу майна.

НАЗК продовжує розслідування спрямоване на встановлення можливих фактів корупції та незаконного збагачення. Відомо, що Сергія Бабича вже звільнили з посади.

Також відомо, що за даними судового реєстру, Сергій та Ірина Бабичі розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна, але суд не задовільнив його.

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