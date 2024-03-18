За даними декларації за 2023 рік, Сергій Бабич заробив 1,8 мільйона гривень у Самбірському ТЦК та СП, а також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія, Ірина, працюючи у Самбірській лікарні, за той же період заробила менш як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце.
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Що відомо про ексначальника Самбірського районного ТЦК
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало розслідування щодо ексначальника Самбірського районного ТЦК Сергія Бабича та його родини. Усе через придбання майна, що вказує на можливість незаконного збагачення.
Згідно з наявною інформацією з декларації, за останні роки сім'я Бабичів значно розширила свої майнові статки, зокрема, придбавши низку квартир у Львові та Києві, земельні ділянки, а також дорогі автомобілі. Саме до придбання квартир виникає найбільше питань.
Бабич та його дружина Ірина, яка працює у медичному закладі, придбали кілька квартир у різний період, і деякі з них за ціною, щозначно нижче ринкової. Наприклад, одна з квартир була придбана за мільйон гривень, що виглядає надзвичайно низько для ринкової вартості житла у відповідному регіоні.
Підозри стосуються також інших активів, серед яких автомобілі та нерухомість, які також видаються неспівмірними з офіційними доходами Бабича та його дружини.
Який дохід у родини Бабичів
У 2023 році Сергій Бабич, працюючи в Самбірському РТЦК та СП, заробив 1,8 мільйона гривень. Це значно більше, ніж 636 тисяч гривень, які він заробив у 2022 році. Він також отримав 124 тисячі гривень пенсії та 4,4 мільйона гривень від продажу майна. Його дружина, Ірина Бабич, заробила 91 тисячу гривень, працюючи у лікарні, та отримала 1,8 мільйона гривень від продажу майна.
НАЗК продовжує розслідування спрямоване на встановлення можливих фактів корупції та незаконного збагачення. Відомо, що Сергія Бабича вже звільнили з посади.
Також відомо, що за даними судового реєстру, Сергій та Ірина Бабичі розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна, але суд не задовільнив його.
Інші справи НАЗК
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- Також відомо, що нещодавно НАЗК розкрило факт корупції у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції столиці. Правоохоронці звернули увагу на розкішні покупки та майно, яке належне його матері та дружині. Згідно з даними, в родині цього посадовця НАЗК виявило майже 4 мільйони гривень, які не можна обґрунтувати законними джерелами доходу.
- Раніше повідомлялося, що НАЗК веде облік міжнародних компаній, які активно працюють з росіянами та допомагають їм обходити санкції, у такий спосіб підтримуючи вторгнення в Україну. Там повідомили, що тепер ці компанії не зможуть постачати продукти для ЗСУ. Державний оператор тилу тепер дуже ретельно обирає постачальників та зважує багато факторів.