По данным декларации за 2023 год, Сергей Бабич заработал 1,8 миллиона гривен в Самборском ТЦК и СП, а также 4,6 миллиона гривен других доходов. Жена Сергея, Ирина, работая в Самборской больнице, за тот же период заработала менее 100 тысяч гривен, но приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве, а также две кладовки и паркоместо.

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Что известно об экс-начальнике Самборского районного ТЦК

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследование в отношении экс-начальника Самборского районного ТЦК Сергея Бабича и его семьи. Все из-за приобретения имущества, что указывает на возможность незаконного обогащения.

Согласно имеющейся информации из декларации, за последние годы семья Бабичей значительно расширила свое имущественное состояние, в частности, приобретя ряд квартир во Львове и Киеве, земельные участки, а также дорогие автомобили. Именно к приобретению квартир возникает больше всего вопросов.

Бабич и его жена Ирина, которая работает в медицинском учреждении, приобрели несколько квартир в разный период, и некоторые из них по цене, значительно ниже рыночной. Например, одна из квартир была приобретена за миллион гривен, что выглядит чрезвычайно низко для рыночной стоимости жилья в соответствующем регионе.

Подозрения касаются также других активов, среди которых автомобили и недвижимость, что также кажутся несоизмеримыми с официальными доходами Бабича и его жены.

Обратите внимание! Часть имущества, которое принадлежит экс-начальнику РТЦК и его жене, приобрел Иван Симеон. Он является совладельцем и руководителем львовской фирмы "Евробудкомплекс", которая занимается торговлей древесиной и стройматериалами, а также директором фирмы "Зенит Украина", что производит металлические изделия на Самборщине. Еще два объекта недвижимости для Ирины Бабич приобрел Михаил Качор, который занимается производством кормов для животных на Самборщине.

Какой доход у семьи Бабичей

В 2023 году Сергей Бабич, работая в Самборском РТЦК и СП, заработал 1,8 миллиона гривен. Это значительно больше, чем 636 тысяч гривен, которые он заработал в 2022 году. Он также получил 124 тысячи гривен пенсии и 4,4 миллиона гривен от продажи имущества. Его жена, Ирина Бабич, заработала 91 тысячу гривен, работая в больнице, и получила 1,8 миллиона гривен от продажи имущества.

НАПК продолжает расследование направлено на установление возможных фактов коррупции и незаконного обогащения. Известно, что Сергея Бабича уже уволили с должности.

Также известно, что по данным судебного реестра, Сергей и Ирина Бабич развелись в 2023 году. Они подали иск о разделе имущества, но суд не удовлетворил его.

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