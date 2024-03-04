Мэр Староконстантинова в прошлом году женился. Однако в НАПК совсем не спешат поздравлять чиновника. Ведь тот зарегистрировав брак, совершил преступление.

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Что произошло

Правоохранители выяснили, что мэр женился на подчиненной, которая занимает одну из руководящих должностей в аппарате Староконстантиновского горсовета. Это является нарушением закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, еще до свадьбы городской голова выписывал премии своей подчиненной, с которой имел романтические отношения.

Известно, что по указанному факту НАПК составило и направило в Нацполицию обоснованное заключение об обнаружении в действиях городского головы правонарушения, связанного с коррупцией – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Обратите внимание! По данным СМИ, речь идет о Николае Мельничуке.

Мама и жена вели "подозрительно" роскошный образ жизни

Недавно НАПК разоблачило начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в столице на коррупции. Внимание правоохранителей привлекли дорогие покупки и владения его мамы и жены.

Так, в семье чиновника НАПК выявило почти 4 "необоснованных" миллиона. В них входит авто марки Dodge Durango стоимостью 697 тысяч гривен, которым пользовалась жена полицейского. Также в собственности жены находился земельный участок площадью 0,12 гектара в Киевской области стоимостью более 3 миллионов гривен. У матери полицейского – две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

Известно, что официальный доход всех членов семьи не позволил делать им такие роскошные покупки.