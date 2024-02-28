Деньги собрали представители Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности, где Пашинский председатель. Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан рассказала 24 Каналу, что залог за экс-нардепа внесли рекордно быстро.

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Об уникальности дела

Ранее НАБУ сообщило о подозрениях по делу "топлива Курченко" о завладении 967 миллионов гривен в 2014 – 2018 годах, Сергей Пашинский – один из главных фигурантов. Тогда он был главой Администрации президента, а потому – неприкосновенным. Затем – депутатом. Поэтому ему не могли предъявить обвинений. А уже 26 февраля его взяли под стражу в зале суда с возможностью внести залог в размере 272,5 миллиона гривен. Экс-нардеп переночевал в СИЗО и 27 февраля вышел из-под стражи.

"Это один из рекордно быстрых внесенных залогов с самого начала. Обычно лицам, когда назначают несколько сотен миллионов залога, они не выходят из СИЗО, а остаются. А это, по крайней мере по делам НАБУ и САП, едва ли не рекордный случай, когда залог огромного размера внесли в первый же день", – сказала юрист.

Его внесла Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности. Она насчитывает около 55 предприятий, в нескольких из них бенефициаром является сам Пашинский. Об этом также говорится и в материалах дела, и он неоднократно об этом говорил в своих интервью. Хотя его доля, возможно, меньше, но другие принадлежат или его близким лицам, или родственникам, или их помощникам. Поэтому были такие ожидания. Даже адвокаты Пашинского в ходе судебного процесса говорили, что залог внесут достаточно быстро.

"Я не удивилась этому настолько. Предприятия, которые входят в эту ассоциацию, сейчас достаточно серьезные доходы получают. В частности, из-за огромного количества оборонных контрактов, которые реализовывают. Надо понимать, это не какие-то государственные средства, это средства, которые эти предприятия легально зарабатывают на госконтрактах по поставке оружия", – отметила Щербан.

Что демонстрирует поведение Пашинского

Пашинский получил возможность стать бенефициаром, как он говорит "украинского ВПК" благодаря своим предыдущим должностям, связям и влиянию. В предыдущем созыве парламента он был председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Непосредственно к компетенции этого комитета относился вопрос, какие выделять средства ВПК на развитие оборонной промышленности, каким предприятиям согласовывать контракты или нет.

Елена Щербан связывает такой прирост собственности и бизнеса в оборонном секторе Украины именно с его властью и полномочиями. Те материалы, обнародованные НАБУ, ярко демонстрируют его связи и даже манеру поведения с подчиненными, работниками или партнерами. Где он определенный период времени чувствовал себя абсолютно безнаказанно и проявлял много признаков противоправного поведения.

"Хотя дело абсолютно обосновано и содержит достаточно серьезные доказательства, возникает вопрос, что очень долго его расследовали и только сейчас реализовали. Это не значит, что этого не надо было делать. Опять-таки хотелось бы видеть реализации, в частности антикоррупционных органов, направленные на сегодняшнюю коррупцию и на коррупцию, которая царит в оборонном секторе", – отметила юрист Центра противодействия коррупции.

Что будет дальше

По словам Щербан, основные следственные действия по делу "горючего Курченко" проведены, есть большинство экспертиз. Вряд ли расследование в дальнейшем будет серьезно затягиваться, хотя по закону правоохранители имеют два месяца. Если они не успевают за этот период завершить расследование, они будут его продолжать как и меры пресечения, но это возможно сделать только максимум до 12 месяцев. Далее дело должно быть направлено в суд.

"А учитывая объем доказательств, которые мы увидели, оно будет точно направлено в суд. Разве что на каком-то этапе, возможно, господин Пашинский захочет заключить соглашение, но я в этом глубоко сомневаюсь, тогда оно будет рассматриваться в коррупционном суде. Поскольку размер ущерба почти миллиард гривен, ему будут грозить серьезные наказания – до 15 лет лишения свободы и возможна конфискация активов. Угроза висит серьезная, я думаю, он понимает, что на кону очень много", – подчеркнула юрист.

Прокурор САП просил арестовать Пашинского с возможностью внесения залога в размере 299,9 миллиона гривен, одновременно суд назначил 272,5 миллиона гривен. Обычно размер залога определяется не только суммой убытков, но и другими факторами – активами, которые есть, рисками и тому подобное.

Напомним, что другим фигурантам суд также назначил залоги большого размера. К примеру, чтобы Сергей Тищенко вышел из-под стражи, нужно внести залог более 363,360 миллиона гривен. Сейчас он находится в СИЗО, пока не заплатив этих средств.

О деле Пашинского