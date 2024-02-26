В то же время Сергей Пашинский все еще имеет возможность внести залог. Эта сумма составляет 272,5 миллиона гривен.

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Сергею Пашинскому избрали меру пресечения

В Центре противодействия коррупции отметили, что экс-нардепа Пашинского взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 25 апреля 2024 года.

Указанное решение означает обоснованность подозрения НАБУ и САП. В то же время решение может быть обжаловано в Апелляционной палате,

– отметили в центре.