Водночас Сергій Пашинський все ще має можливість внести заставу. Ця сума становить 272,5 мільйона гривень.

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Сергію Пашинському обрали запобіжний захід

У Центрі протидії корупції зазначили, що екснардепа Пашинського взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою – до 25 квітня 2024 року.

Вказане рішення означає обґрунтованість підозри НАБУ та САП. Водночас ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати,

– зазначили у центрі.