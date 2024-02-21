Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергею Пашинскому. Суд ведет трансляцию заседания.

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Содержание под стражей и залог

Сторона обвинения ходатайствовала о применении к Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но не дольше срока досудебного расследования. Кроме этого, просили о залоге в размере 99 075 в размере 299 миллионов 999 тысяч 100 гривен.

Что известно о деле Пашинского Следствие считает, что во время того, как он возглавлял Администрацию президента, Пашинский вместе с бизнесменом Сергеем Тищенко и рядом других лиц завладели нефтепродуктами – 97 000 тонн топлива. Убытки государству оценили в 967 млн гривен.

Кроме этого, в случае внесения залога прокуратура просит возложить на Пашинского дополнительные обязанности.

Прокуроры предоставили суду доказательства, в частности письмо гендиректора Гаврилова от 22 июля 2014 года на имя заместителя министра внутренних дел Сакало. В письме говорилось, что Минэнерго распорядилось, что государственное предприятие Гаврилова определено для принятия и хранения нефтепродуктов Курченко.

Прокуроры отметили, что это не соответствовало действительности. Министерство энергетики не предоставляло никаких распоряжений.

Также предоставили письмо Гаврилова от 2 сентября в адрес МВД, согласно которому ГП специализируется на содержании, эксплуатации и хранении светлых нефтепродуктов, а также о том, что хранение нефтепродуктов на Васильковской нефтебазе и Херсонской перевалке может привести к негативным последствиям. Это письмо использовали как основание для хранения продуктов.

Также прокуроры предоставили письмо Гаврилова прокурору Одесской области, в котором говорилось о хранении на территории Одесского НПЗ арестованных нефтепродуктов на необходимость проведения регламентных работ на оборудовании.

Около 13:50 в суде объявили перерыв. Он закончился в 14:14. Суд продолжается.

ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко