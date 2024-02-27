Высший антикоррупционный суд 26 февраля избрал меру пресечения Сергею Пашинскому в виде ареста на два месяца с возможностью залога в размере 272,5 миллиона гривен. 27 февраля экс-нардеп уже вышел под залог.

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Кто внес залог за Пашинского

Сергей Пашинский сообщил, что за него внесли залог члены предприятия Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности (NAUDI).

Он отметил, что средства, потраченные на его залог, могли бы пойти на оборону страны. Поэтому он пообещал "отработать каждую копейку."

Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне одновременно очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня,

– заявил Пашинский.

"Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств", – добавил он.

Пашинский заявил, что обвинения прокуроров в его сторону – фейковые и его адвокаты уже подали заявление о преступлении по "фальсификации" его разговоров.

Стоит заметить, что хоть Пашинский вышел под залог, на него возложен ряд обязанностей:

прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому делу и рядом свидетелей;

сдать все загранпаспорта на хранение в соответствующий госорган;

носить электронный браслет.

В чем подозревают Пашинского

12 февраля стало известно, что Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 миллионов гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

2014 году суд наложил арест на нефтепродукты, ввезенные в Украину с нарушением законодательства. По материалам дела, Пашинский и его сообщники захотели забрать их, для чего привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия.

После получения этих горюче-смазочных материалов их реализовали по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Однако в государственный бюджет Украины никаких средств так и не поступило.

Кроме Пашинского, подозрение объявили еще пяти людям. Ранее суд избрал меру пресечения Сергею Тищенко, которого подозревали по одному делу с Пашинским.